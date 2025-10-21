Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat! Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası fenalaştı

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar açıklandı. Kartal Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'yi "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Aynı suçtan yargılanan diğer sanıklar M.A.D. ve A.Ö. ise beraat etti.

24 Ocak 2025 tarihinde yaşanan olayda, pazarda çıkan tartışma sırasında 15 yaşındaki Minguzzi bıçaklanarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın ardından yakalanan 4 sanık hakkında açılan davada bugün karar verildi.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, Minguzzi ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kararın açıklanmasının ardından mahkeme heyeti iki sanığa 24 yıl hapis cezası verirken, iki sanığın suçsuz olduğuna hükmetti.

Mahkeme kararını duyan anne Yasemin Minguzzi gözyaşlarına boğuldu ve sinir krizi geçirdi. Adliye dışında fenalaşan anne ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anında teyze Aylin Akıncılar da fenalık geçirdi.