Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altından 72 saat sonra çıkarılan Ahmet Erol Yılmaz (43), AFAD ekibi ile arasındaki gündem olan diyaloğu ile enkazda yaşadıklarını anlattı.

ENKAZ ALTINDAN KURTARILAN

Doğal ve samimi haliyle herkesi gülümseten 'Ahmet Abi', sert tepkisi için önceleri üzülse de bu zor günlerde gülümsetebildiği için mutlu.

NELER ATLATMIŞ NELER

Hatay İskenderun'da aşçı olarak çalıştığı iş hanında depreme yakalanan Ahmet Abi, Sabiha Gökçen Havalimanı HEAŞ Acil Sağlık Biriminden Sağlık Personeli Bayram İnce'nin (34) enkaz altındaki desteği ve AFAD arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılıp Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Beton blok altında kalan sol ayak parmakları başarılı bir operasyonla ampute edilen 'Ahmet Abi'nin genel sağlık durumu iyiye gidiyor.

Daha önce geçirdiği 3 ağır trafik kazası ve 9 kurşun aldığı silahlı saldırıdan da sağ kurtulan Ahmet Erol Yılmaz, Sabah'a yaptığı açıklamada"Öncelikle öldürmeyen Allah, öldürmüyor. Sonrası soğukkanlılık" dedi.

"DOKTORLARIMA, DEVLETİME VE MİLLETİME, HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Enkazda kendisini telkinlerle sakinleştirerek çıkarılmasına yardımcı olan İnce'den şöyle bahsetti;

"Şuan en büyük destekçim... Göçükte tanıştık, sohbet ettik ama sağlıkçı gibi değil kardeş gibi. Sık sık arayıp sağlık durumumu soruyor. Artık kızdım. 'Bayram artık beni bırak. Benimle buradaki doktorlar ilgileniyor. Onlara da çok güveniyorum. Sen sana ihtiyacı olanlara dön' dedim. Hem de öyle burada çok iyi ilgileniyorlar. Doktorlarıma, devletime ve milletime, herkese çok teşekkür ediyorum."

Ahmet Abi'nin Antalya'dan gelen yeğeni Hatice Yetek, "Çok korktuk ama doktorlarımız sağ olsunlar. Bacağını kurtardılar. Sadece parmakları ampute oldu, muhtemelen proteze bile ihtiyacı olmayacak. İlgilenen herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Daha önce Van Depremi'nde görev alan İnce ise, 6 Şubat'ta Gaziantep'te ardından sırasıyla Hatay, İskenderun ve Antakya'da görevlendirildi. İnce, ekip arkadaşlarıyla birlikte 6'sı çocuk 28 kişiyi kurtarmanın gururunu yaşıyor. 14 yıllık sağlık personeli İnce, şuan Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden İstanbul'a sevk edilen yaralıların çeşitli hastanelere sevkini sağlıyor.

İnce şunları söyledi;

"Depremin hemen ardından görevli olarak bölgeye intikal ettik. Aslında görevimiz enkaza girmek değil ama Ahmet Abi, enkazda 3 gün geçirmiş. Yoğun stres ve yorgunluk yaşıyordu.

İnisiyatif alarak girdim ve sohbet ederek sakinleştirdim. AFAD ve ekip arkadaşlarımızla kurtarıp ilk müdahalesini yaptık, hastaneye sevk ettik. Ahmet Abi ile oradaki sohbetimiz benim için de çok kıymetliydi. Durumunu takip ediyorum. Ahmet Abi ile birlikte tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."