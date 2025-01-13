Ahlaksız taksi şoförü yakalandı!

İstanbul’da taksi şoförü B.N., müşterilerini sarhoş edip ilaçla bayıltarak taciz etti ve bu görüntüleri taksicilerin telefon gruplarında paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, yaptığı incelemelerle şüpheli B.N.’yi tespit etti. 13 Ocak 2025 tarihinde yakalanan B.N., gözaltına alındı. Ayrıca şahsın taksi şoförlüğünden 4 ay önce ayrıldığı tespit edildi. Şüphelinin, görüntülerdeki kadına geçmişte tanıştığı ve boşanma aşamasında olduğu eşini kıskandırmak amacıyla kayda aldığı belirlendi. B.N., emniyetteki sorgusunun ardından yarın adliyeye sevk edilecek.