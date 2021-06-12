Haberler Video Haber Videoları “Aha aha” Trafikte kadın kavgası! Araçlarından inip saç saça birbirlerine girdiler! Antalya Muratpaşa'daki şiddet anları kamerada

“Aha aha” Trafikte kadın kavgası! Araçlarından inip saç saça birbirlerine girdiler! Antalya Muratpaşa'daki şiddet anları kamerada

“Aha aha” Trafikte kadın kavgası! Araçlarından inip saç saça birbirlerine girdiler! Antalya Muratpaşa'daki şiddet anları kamerada
12.06.2021 15:43
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Akan trafik içinde duran bir otomobilin yanında iki kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. yakta bir süre kavga eden iki kadın daha sonra yere düştü. Yerde kavgaya devam eden kadınları araçlarında inen diğe sürücüler güçlükle ayırdı. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga karşısında şoke olan görüntüyü çeken kişi, “Aha aha” diye şaşkınlığını dile getirdi.


Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde üzerinde meydana gelen olayda.akan trafik içinde duran bir otomobilin yanında iki kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri karşısındakinin darbesiyle açık olan aracın kapısına çarptı. Ayakta bir süre kavga eden iki kadın daha sonra yere düştü. Sürücüler ise yolun tıkanması nedeniyle duruma klaksonla tepki gösterdi. Yerde kavgaya devam eden kadınları güçlükle ayırdılar.

Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga karşısında şoke olan görüntüyü çeken kişi, "Aha aha" diye şaşkınlığını dile getirdi.

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