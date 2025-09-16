Afyonkarahisar’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

Afyonkarahisar'ın merkez Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Abdullah K. (… ) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hafif ticari araç motosiklete çarptı

Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. yönetimindeki 03 EE 245 plakalı hafif ticari araç, Karşıyaka Mahallesi'nde seyir halinde olan Abdullah K.'nin kullandığı 03 AGV 860 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Abdullah K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza anı kamerada

Yaşanan feci kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde çarpışma anı ve çevrede yaşanan panik saniye saniye kaydedildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.