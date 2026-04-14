Afyonkarahisar merkezli operasyon: DEAŞ'ın sözde yöneticilerine darbe: 5 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2026 10:59

Afyonkarahisar ve Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şüpheliden 5'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre operasyon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent merkezi ve Ankara'da gerçekleştirildi. DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde üst düzey yönetici olarak silahlı faaliyet yürüten şahısların eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda yabancı uyruklu 7 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şahsın ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan gerçekleştirilen operasyon anı ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.