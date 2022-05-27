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Adnan Menderes'in odasının başında nöbet tutan subay en büyük eziyeti anlattı: Geldiği zaman çocuklar gibi sevinirdi!

Adnan Menderes'in odasının başında nöbet tutan subay en büyük eziyeti anlattı: Geldiği zaman çocuklar gibi sevinirdi!
27.05.2022 12:20

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Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve milletin vicdanında derin yaralar açan darbenin üzerinden 62 yıl geçti. O dönem Yassıada'da Adnan Menderes ve Celal Bayar'ın muhafazasıyla görevli olan subaylardan Mehmet Nuri Taşdelen, Menderes'le yaşadığı diyalogları ve dikkat çeken bir detayı A Haber canlı yayınında anlattı. Menderes'in eşinde gelen mektupları merakla beklediğini belirten Taşdelen, "Geldiği zaman çocuklar gibi sevinirdi. Bu kadar önem vermesine rağmen mektuplar devamlı gecikiyordu bu da Menderes'e yapılan en büyük manevi eziyetlerden biriydi." dedi.

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