Besni ilçesine bağlı Sarıkaya Köyü'nde sabaha karşı çıkan yangın facia ile sonuçlandı. Oğluna ait evin bahçesindeki konteynerde yaşayan 95 yaşındaki Ayşa Yıldız, yangından kaçamadı.

Alevler kısa sürede sardı

Saat 04.00 sıralarında elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı değerlendirilen alevler kısa sürede konteyneri kapladı. Yaşlılığı nedeniyle yürüyemeyen Yıldız, içeride mahsur kaldı. Ailesi ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale edildi ancak kurtarılamadı

Besni Belediyesi itfaiye ekipleri yangını hızlıca söndürdü. Ancak Ayşa Yıldız'ın alevler arasında hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İnceleme sürüyor

Yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.