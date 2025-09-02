Adana’da site bahçesinde dehşet kamerada: “Anneme küfür etme” diye yalvardı!

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan olayda bir site sakini, 13 yaşındaki çocuğu site bahçesinde darp etti. Küçük çocuğa defalarca yumruk ve tekme atan şahsın, ağır küfürler ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sitede oyun oynayan A.K. kolundan ısırılınca arkadaşını itti. Bunun üzerine M.B'nin babası H.B., sinirlenerek site bahçesine indi. H.B., çocuk olmasına aldırış etmeden 13 yaşındaki A.K.'yı herkesin gözü önünde dövmeye başladı.

Saldırgan, ağlayan çocuğa küfürler ederken A.K. ise "Anneme küfür etme" diyerek yalvardı. Ancak şahıs hakaretlerini sürdürerek çocuğu darp etmeye devam etti.

Olay site sakinlerinin büyük tepkisine yol açarken, A.K. ve ailesinin şikâyetçi olduğu öğrenildi.