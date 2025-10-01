PODCAST CANLI YAYIN
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana Seyhan’da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği tespit edilemeyen bir kişi tabanca ile ateş açarak 4 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Göğüs bölgesinden yaralanan Abidin Taktaş (63) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taktaş'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına alırken çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

