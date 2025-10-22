Adana'da kına gecesi kabusa döndü! Pistteki gelinin üzerine avize düştü! O anlar kamerada

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Kına gecesi eğlencesi yapan genç çift pistte dans ettiği sırada, tavandaki çember biçimli avize yerinden koparak gelin Y.Ç.'nin üzerine düştü.

Çember boşluğunun geniş olması sayesinde büyük bir facia önlenirken, Y.Ç. başına ve sırtına aldığı darbelerle hafif şekilde yaralandı. Salondaki misafirler büyük panik yaşadı.

Gelin hastaneye kaldırıldı

Yakınları tarafından hastaneye götürülen Y.Ç., beyin kanaması riski nedeniyle tedbir amaçlı bir gün boyunca gözlem altında tutuldu. Durumu iyiye giden genç kadın daha sonra taburcu edildi.

O anlar kamerada

Kaza anı, düğün salonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gelinin dans ettiği sırada tavandan kopan avizenin hızla üzerine düştüğü, pistteki davetlilerin panikle kaçıştığı anlar yer alıyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.