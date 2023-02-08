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Adana Çukurova'da deprem anı kamerada! Sinem Apartmanı'nın yıkılma anı böyle görüntülendi

Adana Çukurova'da deprem anı kamerada! Sinem Apartmanı'nın yıkılma anı böyle görüntülendi
08.02.2023 16:24

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Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden en çok etkilenen illerden olan Adana'da Sinem Apartmanı'nın yıkıldığı anlar bölgeden geçen bir araç kamerasına yansıdı.

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Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde yıkımların olduğu kentlerden Adana'da Sinem Apartmanı'nın yıkıldığı anlar, araç kamerasına yansıdı. Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Sinem Apartmanı, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde enkaza döndü.

Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Sinem Apartmanı'nın yıkılmasından kısa süre sonra binada yaşayanların yakınları, enkaz bölgesine koştu. Enkazda arama-kurtarma ekipleri çalışma yürütürken, binada yaşayanların yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

Bu arada, enkazdan çıkartılan bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen bere, yürek burktu. Enkazdaki kişilerin yakınları, gözyaşlarına boğuldu.



YIKILMA ANI KAMERADA
Sinem Apartmanı yıkılırken, bu sırada sokakta yürüyenler, enkaz altında kalma riski yaşadı. Apartmanın yıkılma anı, bir otomobildeki kameraya yansıdı. Görüntülerde yolda ilerleyen otomobilin üzerine binadan kopan beton parçaları düşüyor. Bu sırada otomobilde yolculuk yapanlar panik içinde bağırıyor.

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