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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023, 17:43 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023, 18:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yargı reformu açıklaması

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuştu. Tunç, "Milletimizin ihtiyaçlarına cevap verecek güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi için yargı alanında reform irademiz planlı ve kesintisiz bir şekilde sürmektedir.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuştu.

Tunç'un açıklamalarından satır başları:

Adalet Bakanı Tunç: Milletimizin ihtiyaçlarına cevap verecek güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi için yargı alanında reform irademiz planlı ve kesintisiz bir şekilde sürmektedir.

Bu güne kadar 32 bin 500 uzlaştırmacımız 1,5 milyonu aşan dosyada uzlaşma sağlamıştır.

Önümüzdeki yıldan itibaren Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı uygulamasına başlıyoruz. Bundan böyle, Avukatlık stajına başlayabilmek için, Hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girebilmek için bu ön elemeden geçmek gerekecek. Bu durum Hukuk mesleklerinde kaliteyi artıracaktır. Uygulamasına başlayacağımız bir diğer önemli husus, Hakim ve savcı yardımcılığı kurumudur. Bundan böyle 2 yıl süren hakim ve savcı adaylığı sistemi yerine 3 yıl süren 1 yılı adalet akademisinde, 2 yılı tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi ile geçecek olan hakim ve savcı yardımcılığı sistemini hayata geçiriyoruz. İlk sınavı da bu hafta sonu ÖSYM tarafından yapılacak.

YARGIYA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Anayasa'nın 138'inci maddesi gereğince devam eden yargı süreçleriyle ilgili bir değerlendirme yapmamız doğru olmayacaktır. Yargının hatalı kararları yine yargı mekanizması içerisinde düzeltilme imkanı vardır. Bu da yapılmaktadır.

Şu anda gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklu herhangi bir gazeteci yok fakat suç olarak yaşanmış bir durumun 'Twet' olarak atılması nedeniyle cezai işlem uyguladık.

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