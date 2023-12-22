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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023, 10:31 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023, 10:44

Son dakika: İki başkanlı parti CHP! Partililer bile isyan etti! Belediye başkan adayları Özgür Özel'i değil Ekrem İmamoğlu'nu arıyor

14 ve 28 Mayıs sonrasında ‘değişim’ diyerek CHP’nin Genel Başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel’in, Ekrem İmamoğlu’nun gölgesi altında başkanlık yaptığı geçtiğimiz günlerde İBB binasında yaşanan mikrofon yarışına girmesiyle gözler önüne serilmişti. Ekrem İmamoğlu’nun CHP Lideri gibi davranmasının partide büyük rahatsızlık yarattığı konuşuluyor. Önümüzdeki yerel seçimler için aday belirleme sürecinde olan CHP’de belediye başkan adaylarının Özgür Özel ile değil de Ekrem İmamoğlu’yla irtibat kurması ise iki başlılığı gösteriyor.

Son dakika: İki başkanlı parti CHP! Partililer bile isyan etti! Belediye başkan adayları Özgür Özeli değil Ekrem İmamoğlunu arıyor
Son dakika: İki başkanlı parti CHP! Partililer bile isyan etti! Belediye başkan adayları Özgür Özel'i değil Ekrem İmamoğlu'nu arıyor

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