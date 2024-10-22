PODCAST CANLI YAYIN
Adalet Bakanı Tunç bıçaklanan müfettişi hastanede ziyaret etti
Haberler Haber Videoları

Adalet Bakanı Tunç bıçaklanan müfettişi hastanede ziyaret etti

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024, 18:47 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024, 18:47

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) otoparkında bir yemekhane personelinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan müfettişi kaldırıldığı hastanede ziyaret etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Arslan, HSK otoparkında bir yemekhane personeli tarafından ensesinden bıçaklanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bakan Tunç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Mehmet Arslan'ı ziyaret etti.
"Gerekli adli soruşturmayı takip edeceğiz"
Ziyaretinin ardından bir konuşma yapan ve Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bakan Tunç, "Sağlık durumu iyi, Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişlerimizden değerli arkadaşımız Mehmet Arslan, bıçaklı saldırıya uğramış öğle paydosu sırasında. Yemekhanede çalışan bir hizmetlinin bıçaklı saldırısı olmuş. O saldırıda ensesinden yaralanmış. Çok şükür iyi, hayati tehlikeyi atlatmış. Yoğun bakımda kendisi. Konuşuyor, bilinci de iyi. Ailesi de yanında. Doktorlarımız da tedavisi için çalışıyorlar. Üzücü bir olay tabii. Orada bir yemekhane çalışanının, bir hizmetlinin müfettişimize bu şekilde bir saldırısı hepimizi endişelendirdi ve üzdü. Gerekli adli soruşturma da yapılıyor şu anda. Saldırgan göz altında. Müfettişimiz de tehlikeyi atlattı ama tedavisi burada devam edecek. Ben müfettişimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli adli soruşturmayı takip edeceğiz. Müfettişimizin tedavi sürecini de yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

SIRADAKİ VİDEO
MİT'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon!
22.10.2024Salı
Annesiyle anneannesini öldüren kişi babasını da ağır yaraladı
22.10.2024Salı
TBMM Başkanı Kurtulmuş Angola Ulusal Meclis Başkanı Cerqueira ile görüştü
22.10.2024Salı
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü
22.10.2024Salı
15 Temmuz Şehidi Niyazi Ergüven'in ailesi ve Gazi Tunay Duran, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne sevindi: "Ateşi bol olsun"
22.10.2024Salı
Bunlar da Var
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 05:44
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme!
21.10.2024Pazartesi
Çağla Şıkel oğlu Kuzey’le yaşadığı kavgasını anlattı: Kapıyı ve elimi kırdım 00:31
Çağla Şıkel oğlu Kuzey'le yaşadığı kavgasını anlattı
22.10.2024Salı
Geberen iblis başı Fetullah Gülen’in çiftliğine FETÖ mensupları akın etti! 01:34
Geberen iblis başı Fetullah Gülen'in çiftliğine FETÖ mensupları akın etti!
22.10.2024Salı
Kapatılan hastanede doğum yapan anne: 2 saat beslenmeyle geçecek sarılık için bebeğimi bir hafta tuttular 06:17
Kapatılan hastanede doğum yapan annenin isyanı!
22.10.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA