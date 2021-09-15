'Acı atıyorum ağabey' Adana'da ütü tostuyla fenomen olan Tostçu Mahmut Anıl Kurt Ulukışla'da trafik kazasında vefat etti!

Adana'da ütü tostuyla fenomen olan Tostçu Mahmut Anıl Kurt Ulukışla'da trafik kazasında vefat etti! Sosyal medyada paylaştığı ütü tostlarıyla ve tost hazırlarken "Acı atıyorum ağabey" sözüyle fenomen olan Tostçu Mahmut Ulukışla-Adana yolunda yaptığı trafik kazasında vefat etti. Anıl Kurt kullandığı minibüsle hatalı sollama yapıp karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpıştığı kazada olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden ilk fotoğraflar geldi. İşte feci kazadan ilk görüntüler...

Adana'da, 'ütü tostu' ile meşhur olan ve tost hazırlarken "Acı atıyorum ağabey" sözüyle sosyal medyada tanınan Anıl Kurt (27), kullandığı minibüsle yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Kurt'un, kazadan önce, minibüsün 206 kilometreye çıkan hız göstergesini sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Ulukışla-Adana yolunda meydana geldi. 'Ütü tostu' hazırlarken "Acı atıyorum ağabey?" sözleriyle sosyal medyada tanınan ve tostunu 'Adana tostu' olarak tescil ettiren Anıl Kurt, İstanbul Beşiktaş'taki açılışına hazırlandığı şubeden dönüşe geçti. Kurt'un kullandığı 01 EMC 88 plakalı minibüs, iddiaya göre, hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen M.Y. (42) yönetimindeki 31 AAG 12 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü M.Y. yara almazken, Kurt'un cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.

Öte yandan Anıl Kurt'un, kazadan dakikalar önce sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. Kurt'un, Müslüm Gürses şarkısı dinlerken, saatte 206 kilometre hızla ilerlediğini gösteren hız göstergesini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, paylaştığı görüldü. Başka gönderisinde ise ''Daha yeni başladık'' notunu paylaşan Anıl Kurt'un cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilecek.