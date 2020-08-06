ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, IKBY'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'a konuştu. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta artan gücüne dikkat çeken Bolton, ABD Başkanı Donalp Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a direnemediğini belirterek, 'Bunu ben kendim de anlayamıyorum. Hatta Trump'ın kendisi de bunu izah edemiyor. Kuzey Doğu Suriye'de tekrarlanan olaylar bunu kanıtlıyor. Trump, Erdoğan'ın bütün ABD askerlerini Suriye'den çekme önerisine razı gelmişti. 2018'de olanlar Türkiye'nin baskıları sonucu gerçekleşti' ifadelerini kullandı.
ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: Trump Erdoğan'a direnemiyor
06.08.2020 12:13
- Dünyanın konuştuğu isimden kan donduran sözler: Şu an Beyrut diye bir yer yok...
- Son dakika: Taksim'e yapılan caminin genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı
- SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: Trump Erdoğan'a direnemiyor
- Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya'da
- SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iddialara yalanlama
- Tekme tokat kız kavgası kamerada! Esenyurt'ta kızların sokak ortasında ki kavgası şoke etti
- Piknikçilere müjde: Millet Bahçesinde doğalgazlı mangal dönemi
- Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan krater uydudan böyle görüntülendi!
- HDP'li Kayapınar Belediyesi'nin işten çıkardığı Gülistan Can evinde ölü bulundu
- Okullar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması!
- Başkan Erdoğan'dan 'Hiroşima' mesajı: "Yanlışı tekrar etmeme kararlılığımızın nişanesi olmalı"