Haberler Haber Videoları A101 çıldırdı! 10 TL ve üzerinde alışveriş yapanlara büyük sürpriz!

A101 çıldırdı! 10 TL ve üzerinde alışveriş yapanlara büyük sürpriz!

A101 çıldırdı! 10 TL ve üzerinde alışveriş yapanlara büyük sürpriz!
08.11.2021 11:04
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FETÖ'cü Altaylı'nın hesabı...
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Batman'da miniklerden Başkan...

A101 market resmen çıldırdı! Neredeyse bedavaya verecek! 10 TL ve üzerinde alışveriş yapanlara büyük sürpriz yapıldı! Bedavadan biraz pahalı bu ürünleri kaçırmamak için A101 aktüel ürünler kataloğunu inceleyin. Her hafta farklı ürünlerde indirim yapan zincir marketleri bu haftaki aktüel ürünler kataloğu ile yine şaşırtmayı başardı. Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda yok yok. Mutfak ihtiyaçlarından elektronik ürünlere pek çok indirimli ürün raflardaki yerini aldı. İşte mağazaya uğramadan bakmanız gereken aktüel ürünler kataloğu...

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