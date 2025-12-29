PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
500 Bin konut projesinde büyük gün!
500 Bin konut projesinde büyük gün!
Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 11:51
Abone Ol
Yazı Boyutu
Milyonların beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı Adıyaman ile başlıyor. 29 Aralık Pazartesi günü noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle, binlerce vatandaş hayallerindeki eve kavuşacak.
Bunlar da Var
01:14
Batman’da silahlı saldırı: 1 ölü
28.12.2025
Pazar
00:48
Mardin'de kavgada bıçaklanarak öldürüldü
28.12.2025
Pazar
04:55
Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?
28.12.2025
Pazar
00:05
Esenyurt’ta servis faciası: 4 ölü 7 yaralı
27.12.2025
Cumartesi
CANLI YAYIN