Yalova şehidi Turgut Külünk’ün acı haberi Düzce’ye ulaştı!

Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Turgut Külünk’ün acı haberi memleketi Düzce’ye ulaştı. Akçakoca ilçesindeki baba evine Türk bayrakları asılırken, evli ve 2 çocuk babası Külünk’ün şehadet haberi tüm şehri yasa boğdu

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün (50) Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki baba evine şehadet haberi verildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Turgut Külünk, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin acı haberi, yetkililer tarafından Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde ikamet eden baba Aydın Külünk'e ulaştırıldı. Haberin verilmesinin ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.



Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis memuru Külünk'ün cenaze programının ilerleyen saatlerde netleşeceği belirtildi.

