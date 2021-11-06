Herkese 44 TL'ye size ise 16 TL'ye verilecek! A101 çıldırdı! 10 TL ve üzerinde alışveriş yapanlara büyük sürpriz! Bedavadan biraz pahalı!
A101 market resmen çıldırdı! Neredeyse bedavaya verecek! 10 TL ve üzerinde alışveriş yapanlara büyük sürpriz yapıldı! Bedavadan biraz pahalı bu ürünleri kaçırmamak için A101 aktüel ürünler kataloğunu inceleyin. Her hafta farklı ürünlerde indirim yapan zincir marketleri bu haftaki aktüel ürünler kataloğu ile yine şaşırtmayı başardı. Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda yok yok. Mutfak ihtiyaçlarından elektronik ürünlere pek çok indirimli ürün raflardaki yerini aldı. İşte mağazaya uğramadan bakmanız gereken aktüel ürünler kataloğu...
06.11.2021 09:37
- Son Güncelleme: 06.11.2021 09:37
A101 satışa koyacağı yeni indirimli ürünlerini duyurdu. Zincir marketin pek çok üründe ağızları açık bırakan indirimler yaptığı öğrenildi. 101 yayınladığı bu yepyeni afişi ile vatandaşları sevinçten havalara uçurdu. Bu kapsamda A101 mağazalarından 10 TL ve üzerinde alışveriş yapanlar 43 lira 90 kuruştan satılan ıslak havluyu 16,95 TL'e alabilecek. Hijyenik pedler de 29,90'dan 14,95' e düştü. Aynı şekilde et ve süt ürünlerinde muhteşem indirimler yapıldı. Bunların yanı sıra A101 teknolojik ürünleri ile de göz kamaştırıyor. Elektronik ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar aktüel ürünler kataloğunda yer aldı. İşte A101 aktül ürünler kataloğu tam liste!