Herkese 44 TL’ye size ise 16 TL’ye verilecek! A101 çıldırdı! 10 TL ve üzerinde alışveriş yapanlara büyük sürpriz! Bedavadan biraz pahalı!

A101 satışa koyacağı yeni indirimli ürünlerini duyurdu. Zincir marketin pek çok üründe ağızları açık bırakan indirimler yaptığı öğrenildi. 101 yayınladığı bu yepyeni afişi ile vatandaşları sevinçten havalara uçurdu. Bu kapsamda A101 mağazalarından 10 TL ve üzerinde alışveriş yapanlar 43 lira 90 kuruştan satılan ıslak havluyu 16,95 TL'e alabilecek. Hijyenik pedler de 29,90'dan 14,95' e düştü. Aynı şekilde et ve süt ürünlerinde muhteşem indirimler yapıldı. Bunların yanı sıra A101 teknolojik ürünleri ile de göz kamaştırıyor. Elektronik ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar aktüel ürünler kataloğunda yer aldı. İşte A101 aktül ürünler kataloğu tam liste!