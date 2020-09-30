A Haber'den tüyleri diken diken eden Azerbaycan klibi: Yol ver Türk'ün bayrağına

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırının ardından Azerbaycan karşı saldırı başlattı. Çatışmalar devam ederken A Haber'den kardeş ülke Azerbaycan için tüyleri diken diken eden bir klip geldi. Başkan Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in sözlerinden derlenen video klip sosyal medyada büyük beğeni topladı. "Çırpınırdı Karadeniz" adlı şarkının eşliğinde hazırlanan klip izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırının ardından Azerbaycan karşı saldırı başlattı. Çatışmalar devam ederken A Haber'den kardeş ülke Azerbaycan için tüyleri diken diken eden bir klip geldi. Başkan Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in sözlerinden derlenen video klip sosyal medyada büyük beğeni topladı. "Çırpınırdı Karadeniz" adlı şarkının eşliğinde hazırlanan klip izleyenlerin tüylerini diken diken etti.