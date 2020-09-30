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    • 30.09.2020 16:00
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    Son dakika: Aliyev'den 'a çağrı!

    Aliyev, "Azerbaycan’ın tek koşulu sunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse lar durur" açıklamasında bulundu.

    Aliyev'den Ermenistan'a son uyarı!

    İlham Aliyev, 'la devam eden ların durması için tek şartın olduğunu açıkladı. Aliyev yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" diye konuştu.

    Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun üçüncü gününde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den önemli bir açıklama geldi. Çatışmanın durması için tek şartın olduğunu belirten Aliyev "Azerbaycan'ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" ifadelerini kullandı. Başarılı operasyonlarla, stratejik noktaları işgalden kurtardıklarını dile getiren Aliyev, "Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz" dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a çağrı!