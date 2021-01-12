A Haber, şehit Eren Bülbül anısına başlatılan operasyonu görüntüledi!

A Haber ekibi şehit Eren Bülbül anısına başlatılan operasyonu görüntüledi. F-16'lar ve helikopterler teröristlerin inlerine bomba yağdırdı. A Haber muhabiri Özkan Özcan, detayları Ağrı Tendürek'ten aktardı.
Güvenlik güçleri teröre geçit vermiyor. Son olarak, Jandarma, Emniyet ve güvenlik korucularının katılımıyla eren operasyonları başlatıldı.
Adını şehit Eren Bülbül'den alan operasyonda, Malazgirt savaşına ithafen 1.071 personel görev alıyor.
A HABER EKİBİ OPERASYON BÖLGESİNDE
Bölgeden son gelişmeleri A Haber'e özel görüntülerle A Haber muhabiri Özkan Özcan Ağrı Tendürek'ten aktardı.