Türkiye Doğu Akdeniz’de ilan ettiği Navtex ilanının ardından Oruç Reis gemisinin sismik çalışmalarına devam ediyor. Yunanistan ise paniklemiş durumda. Silahsız olması gereken adalar asker yığıyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, canlı yayında bölgedeki son durumu havadan anlattı.
A Haber ekibi havadan görüntüledi: Yunanistan silahsız olması gereken adalara asker yığıyor!
07.09.2020 11:49
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