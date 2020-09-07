A Haber ekibi havadan görüntüledi: Yunanistan silahsız olması gereken adalara asker yığıyor!

07.09.2020 11:49

Türkiye Doğu Akdeniz’de ilan ettiği Navtex ilanının ardından Oruç Reis gemisinin sismik çalışmalarına devam ediyor. Yunanistan ise paniklemiş durumda. Silahsız olması gereken adalar asker yığıyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, canlı yayında bölgedeki son durumu havadan anlattı.