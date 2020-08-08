A Haber ekibi felaketin yaşandığı Beyrut’ta: Sağlam ev ve araç yok!

08.08.2020 12:37

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta salı günü en az 150 kişinin ölümüne ve 5 binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açan patlamanın olduğu yeri görüntüledi A Haber ekibi... A Haber dış haberler editörü Gülçin Kazan bölgede sağlam bir araç ve bir arabanın kalmadığını insanların enkazı kazma kürekle kendilerinin kaldırdığını söyledi. İşte tüm detaylar...