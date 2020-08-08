Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta salı günü en az 150 kişinin ölümüne ve 5 binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açan patlamanın olduğu yeri görüntüledi A Haber ekibi... A Haber dış haberler editörü Gülçin Kazan bölgede sağlam bir araç ve bir arabanın kalmadığını insanların enkazı kazma kürekle kendilerinin kaldırdığını söyledi. İşte tüm detaylar...
A Haber ekibi felaketin yaşandığı Beyrut’ta: Sağlam ev ve araç yok!
08.08.2020 12:37
- A Haber ekibi felaketin yaşandığı Beyrut’ta: Sağlam ev ve araç yok!
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