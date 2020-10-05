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A Haber canlı yayınında tüyler diken diken! Azerin Çırpınırdı Karadeniz türküsünü söyledi

A Haber canlı yayınında tüyler diken diken! Azerin Çırpınırdı Karadeniz türküsünü söyledi
05.10.2020 23:30

Türk dünyasının ünlü sanatçısı Azerin A Haber'deki Memleket Meselesi programına konuk oldu. Azerbaycan - Ermenistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulunan Azerin Çırpınırdı Karadeniz türküsünü de canlı yayında seslendirdi. İşte tüyleri diken diken eden o anlar...


Türk dünyasının ünlü sanatçısı Azerin A Haber'deki Memleket Meselesi programına konuk oldu. Azerbaycan - Ermenistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulunan Azerin Çırpınırdı Karadeniz türküsünü de canlı yayında seslendirdi. İşte tüyleri diken diken eden o anlar...

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