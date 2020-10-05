OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Ordu millet anlayışı ile cepheye koşan Azerbaycanlıların kararlılığı ve Türkiye'den alınarak envantere kazandırılan insansız hava araçlarının üstün başarısı ile Ermeni işgali altındaki toprakların kurtarılması için operasyonlar devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında, birçok yerleşim yeri işgalden kurtarılarak, Azerbaycan bayrakları göndere çekiliyor.

İŞTE KURTARILAN O BÖLGELER

Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyit Ahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradis, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri

