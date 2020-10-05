Ermenistan'ın Azerbaycan'ın topraklarını ve sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan karşı saldırı başlattı.
ERMENİ ORDUSU HER FIRSATTA SİVİLLERİ HEDEF ALDI
Cephe hattı boyunca başlatılan harekat sonucunda Ermenistan ordusu büyük kayıplar vererek kaçmaya başladı. Çatışma hattında Azerbaycan askerine karşı koyamayan Ermeniler, bu kez de Azerbaycan'ın en büyük kentlerinden biri olan Gence'ye füzelerle saldırdı.
20'den fazla sivilin hayatını kaybettiği 70'ten fazlasının da yaralandığı hain saldırıdan sonra Ermenistan tarafı, sivil yerleşimleri vurmaya devam edeceklerini açıkladı.
OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
Ordu millet anlayışı ile cepheye koşan Azerbaycanlıların kararlılığı ve Türkiye'den alınarak envantere kazandırılan insansız hava araçlarının üstün başarısı ile Ermeni işgali altındaki toprakların kurtarılması için operasyonlar devam ediyor.
Operasyonlar kapsamında, birçok yerleşim yeri işgalden kurtarılarak, Azerbaycan bayrakları göndere çekiliyor.
İŞTE KURTARILAN O BÖLGELER
Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyit Ahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradis, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri