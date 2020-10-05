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    • 05.10.2020 18:10
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    ’ın işgali altındaki topraklarını kurtarma operasyonu sürüyor! İşte işgalden kurtarılan yerleşim yerleri

    'ın 'ın topraklarını ve sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan karşı saldırı başlattı. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda kapsamında birçok yerleşim yeri işgalden kurtarıldı. İşte kurtarılan o bölgeler ve gelişmeler...

    AA

    Ermenistan'ın Azerbaycan'ın topraklarını ve sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan karşı saldırı başlattı.

    ERMENİ ORDUSU HER FIRSATTA SİVİLLERİ HEDEF ALDI
    Cephe hattı boyunca başlatılan harekat sonucunda Ermenistan ordusu büyük kayıplar vererek kaçmaya başladı. Çatışma hattında Azerbaycan askerine karşı koyamayan Ermeniler, bu kez de Azerbaycan'ın en büyük kentlerinden biri olan Gence'ye füzelerle saldırdı.

    20'den fazla sivilin hayatını kaybettiği 70'ten fazlasının da yaralandığı hain saldırıdan sonra Ermenistan tarafı, sivil yerleşimleri vurmaya devam edeceklerini açıkladı.

    OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
    Ordu millet anlayışı ile cepheye koşan Azerbaycanlıların kararlılığı ve Türkiye'den alınarak envantere kazandırılan insansız hava araçlarının üstün başarısı ile Ermeni işgali altındaki toprakların kurtarılması için operasyonlar devam ediyor.

    Operasyonlar kapsamında, birçok yerleşim yeri işgalden kurtarılarak, Azerbaycan bayrakları göndere çekiliyor.

    İŞTE KURTARILAN O BÖLGELER
    Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyit Ahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradis, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri
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    Haberler Güncel Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarma operasyonu sürüyor! İşte işgalden kurtarılan yerleşim yerleri