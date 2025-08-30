9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı: "Cezaevine girmek istiyordum"

ÇOCUĞU KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Diyarbakır'ın Yenişehir Mahallesi Lise 1. Caddesi'nde 27 Ağustos'ta meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Gökhan Kıratlı, 9 yaşındaki bir çocuğu zorla götürmeye çalıştı. Çocuğun ağlaması üzerine esnaf Ahmet Aslan müdahale etti ve çocuk Kıratlı'nın elinden kaçtı. Müdahale sırasında Aslan'ın attığı yumruğun parke standına denk gelmesi sonucu 2 parmağı kırıldı.

ŞÜPHELİ CAMİ BAHÇESİNDE YAKALANDI

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik ve KGYS kameralarını inceleyerek Kıratlı'yı Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir cami bahçesinde yakaladı. 4 suç kaydı bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Çocuğu kaçırmaya çalıştığı, esnafın müdahalesi ve ailenin esnafa teşekkür ziyareti ile çocuğun Aslan'ın elini öpmeye çalışarak sarıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞÜPHELİ MAHKEMEDE İFADEDE BULUNDU

Mahkemede ifadesi alınan Kıratlı, psikolojik sorunları nedeniyle geçinemediğini ve cezaevine girmek istediğini söyledi. Şüpheli, çocuğa kötü niyetle yaklaşmadığını ve olayın bir anlık tepki sonucu gerçekleştiğini iddia etti.