8 yaşındaki Narin Güran'ı kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır, 21 Ağustos günü Kur'an kursundan çıkıp evine gitmeye çalıştığı sırada kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arıyor. Gözü yaşlı anne Yüksel Güran ise kızının bir an önce bulunması temennisinde bulunarak, "Ciğerim parça parça olmuş. Perişan olduk. Tüm Türkiye'ye yalvarıyorum destek olun, kızımı bulun. Bir terlik bulundu, ama kızımın terliği değil. Onun terlik numarası 31, ama bulunan terlik küçüktü. Kızım bulunsun bana yeter, başka bir şey istemiyorum. Narin'im evin tek kızıydı. Engelli bir kızıma 7 yıl boyunca baktım, sonra vefat etti." dedi. Güran'ın kaybolduğu saatlerdeki görüntüsünü çevredeki bir okulun güvenlik kamerası kaydetti.