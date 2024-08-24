SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
8 yaşındaki Narin Güran'ı kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Haberler Haber Videoları

8 yaşındaki Narin Güran'ı kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024, 11:08   |   Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2024, 11:07

Diyarbakır, 21 Ağustos günü Kur'an kursundan çıkıp evine gitmeye çalıştığı sırada kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arıyor. Gözü yaşlı anne Yüksel Güran ise kızının bir an önce bulunması temennisinde bulunarak, "Ciğerim parça parça olmuş. Perişan olduk. Tüm Türkiye'ye yalvarıyorum destek olun, kızımı bulun. Bir terlik bulundu, ama kızımın terliği değil. Onun terlik numarası 31, ama bulunan terlik küçüktü. Kızım bulunsun bana yeter, başka bir şey istemiyorum. Narin'im evin tek kızıydı. Engelli bir kızıma 7 yıl boyunca baktım, sonra vefat etti." dedi. Güran'ın kaybolduğu saatlerdeki görüntüsünü çevredeki bir okulun güvenlik kamerası kaydetti.

SIRADAKİ VİDEO
CHP'li İBB'nin kaçak villa yalanı ortaya çıktı: Denetimden sonra suç duyurusunda bulundular
24.08.2024Cumartesi
TAKVİM yazdı bakanlık özel okulları incelemeye aldı!
24.08.2024Cumartesi
Hizbullah İsrail'in kuzeyini vurdu!
23.08.2024Cuma
Eğlence Mekanında Yüksek Hesap Kavgası: Otomobili Çalışanların Üzerine Sürüp Bir Kişiyi Ezdi! O Anlar Kamerada!
23.08.2024Cuma
Esenler'de Polis Memuru Mustafa Paksoy'un Şehit Olmasına Neden Olan Sürücü Tutuklandı!
23.08.2024Cuma
Bunlar da Var
Ünlü oyuncu Peker Açıkalın son hali şaşkına çevirdi! 00:59
Ünlü oyuncu Peker Açıkalın son hali şaşkına çevirdi!
23.08.2024Cuma
Başkan Erdoğan Cuma namazını Muğla Millet Camii’nde kıldı 01:42
Muğla'da Cuma namazı
23.08.2024Cuma
Mersin’de anız yakan 2 kişi dronla suçüstü yakalandı 00:29
Mersin'de anız yakan 2 kişi dronla suçüstü yakalandı
23.08.2024Cuma
Jandarma ekipleri kayıp Narin için seferber oldu 05:34
Jandarma ekipleri kayıp Narin için seferber oldu
23.08.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA