7'li koalisyonda Ümit Özdağ krizi: Masanın ortasına 'kayyum' bombasını bıraktı

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, sandıktan 5,17'lik bir oy aldı. İkinci tur öncesi ATA İttifakı'nın kimi destekleyeceği merakla beklenirken, Sinan Oğan, Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Bu duruma Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır." sözleriyle karşılık vermişti.

6 MADDELİK TEKLİF SUNDU!

Sinan Oğan'ın açıklamasının ardından Özdağ 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Ümit Özdağ, bu görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu'na mutabakat metni sundu.

Mutabat Metni'nde kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren 6 maddelik bir teklif olduğu iddia ediliyor.

Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada; Kılıçdaroğlu'nun Mutabakat Metni'ni 7'li koalisyona sunacağını ve metnin kabul edilmesi durumunda kararını vereceğini açıklamaştı. Özdağ'ın 23 Mayıs Salı günü ise kimi destekleyeceğine dair kararını kamuoyu ile paylaşması bekleniyordu.

KARARINI AÇIKLAMAYI ERTELEDİ

Bugün ekranların karşısına çıkan Özdağ, sürpriz bir açıklama yaparak, kararını açıklamayı bir gün daha ertelediğini duyurdu.

Özdağ, yaptığı açıklamada 7'li koalisyon ile görüşmelerinin devam ettiğini bu akşam (23 Mayıs) Hatay dönüşü 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini söyledi.

Özdağ, anlaşılırsa yarın (24 Mayıs) saat 11.00'de Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapacaklarını ifade etti.

GÖRÜŞME NEDEN ERTELENDİ?

Kulislerde dolaşan iddialara göre; Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile anlaşmaya varamamasının çeşitli nedenleri var. Bunlardan birisi Ümit Özdağ'ın taleplerine 7'li masadan yükselen itirazlar. Bu itirazı yapan isimler ise, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ve masanın diğer ortağı HDP.

AKŞENER İLE ÖZDAĞ ARASINDA 'FETÖ' KRİZİ

İlk olarak masanın en güçlü ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Özdağ arasında yaşanan bir gerilim söz konusu. İYİ Parti'den ihraç edilen Özdağ, ihraç sürecinde İYİ Parti kadrolarının FETÖ'cülerle dolduğunu söyleyerek, partinin Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin ve programın tasfiye edildiğini belirtmişti. Özdağ "Yerine gelen ise FETÖ'cü zihniyettir." diyerek Akşener'i suçlamıştı.

DAVUTOĞLU ZAFER PARTİSİ'NDEN RAHATSIZ

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki iç savaş öncesi dönemde Dışişleri Bakanı olması nedeniyle izlediği politikalardan dolayı suçlanan bir isim. Zafer Partisi'nin ideolojisini Suriyeli mülteciler üzerinden sürdürmesi ve Özdağ'ın konu hakkındaki ısrarı, Davutoğlu'nu rahatsız ediyor.

'TÜRKLÜK TANIMI' KAVGASI

7'li koalisyonda Özdağ'ı istemeyen bir diğer isim ise DEVA lideri Ali Babacan. Özdağ'ın 'anayasadan Türklük tanımı çıkarılamaz' tavrı, bu konuda tepki çeken açıklamalar yapan Babacan'ı kaygılandırıyor.

KÜÇÜK ORTAK İMZAYA TAKILDI

Son olarak ittifakın en küçük ortağı olan Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal da, Özdağ'ı 7'li koalisyon içinde görmek istemiyor. Uysal'ın istememe nedeni ise, Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek için sunduğu şartlarda, her liderin imza yetkisi olacak talebinin yer alması.

POLEMİKLER BİTMEDİ

Öte yandan Ümit Özdağ'ın bu 3 lider ile geçmişte tartışma yaşadığı bilenenler arasında. Özdağ, masanın yayınladığı ortak mutabakat metnini hedef almıştı.

Özdağ, masanın yayınladığı ortak mutabakat metnini şu sözlerle eleştirmişti:

Sizi 'Tarikat ve cemaatleri devletten çıkaracağız' demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı? Türkçe Olimpiyatları'nda boy gösterip cemaatlerin devlete el koymasına göz yuman, işbirliği yapan diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu? Çıkın Türkiye'yi ne kadar sevdiğinizi açıklayın...

KAYYUM KRİZİ BAŞLAYACAK

Özdağ, düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun "kayyumu kaldıracağı" vaadine de değindi.

Özdağ, "Teröre destek veren belediyelere devlet görevlilerinin kayyum olarak atanmasının devam etmesini istiyoruz" diyerek 7'li koalisyonda kriz çıkaracak bir açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'DE İÇ SAVAŞ ÇIKAR"

Özdağ'ın katıldığı bir programda "Seçimi Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa ne olur?" sorusuna verdiği cevapta 7'li koalisyonun ortağı HDP'yi kızdıracak nitelikte.

Özdağ o soruya şu şekilde yanıt vermişti:

"Türkiye'de iç savaş çıkar çünkü Kılıçdaroğlu ile beraber bir süre geçtikten sonra HDP, PKK desteği isteyecektir."