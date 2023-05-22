Haberler Haber Videoları 7'li koalisyonda seçim gecesi kavgası! CHP'li Ekrem İmamoğlu DEVA Partili Şahin'i suçladı: "Ne ittifak ruhuna ne de takımdaşlığa uyar"

7'li koalisyonda seçim gecesi kavgası! CHP'li Ekrem İmamoğlu DEVA Partili Şahin'i suçladı: "Ne ittifak ruhuna ne de takımdaşlığa uyar"

7'li koalisyonda seçim gecesi kavgası! CHP'li Ekrem İmamoğlu DEVA Partili Şahin'i suçladı: "Ne ittifak ruhuna ne de takımdaşlığa uyar"
22.05.2023 22:39

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Başkan Erdoğan'ın açık ara önde gittiği seçimi provoke etmek için defalarca kamera karşısına geçen İmamoğlu ve Yavaş, terörün siyasi ayağı HDP'nin destek verdiği 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan ederek seçmenin aklıyla dalga geçti. Yaşananlar sonrası koalisyon ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Yardımcısı İdris Şahin, katıldığı canlı yayında daha önce kendilerine gelen anket sonuçları ile seçimin ilk turda kaybettiklerini itiraf etti. Şahin, seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde dönen dolapları ise saat vererek ağzından kaçırdı. CHP fondaşı Sözcü TV yayınına katılan İmamoğlu ise Şahin'i suçladı. Millete yalan söylediğini adeta itiraf eden İmamoğlu, "Yaptığı ne ittifak ruhuna ne de takımdaşlığa uyar. Bunları ölçsün, biçsin öyle konuşsun." dedi.

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