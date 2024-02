6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53 binden fazla vatandaşımızı hayatını kaybetti.

"YÜREĞİMİZDE YANAN ATEŞ SÖNMEDİ"



Kahramanmaraş'ta enkaz altındaki kızının elini bırakmayan babanın görüntüsü hafızalara kazınmıştı.



Acılı baba 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kızının mezarını ziyaret etti.#AsrınFelaketi #6subat2023 pic.twitter.com/E2f4OxsIOR — Takvim (@takvim) February 6, 2024

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Mesut Hançer, eşi Gülseren Hançer ve iki kızıyla felaketin yıl dönümünde Irmak Leyla'nın mezarını ziyaret etti.

MESUT HANÇER: ACIMIZ ÇOĞALIYOR

Baba Hançer, yaşanan acının tarif edilemez boyutta olduğunu söyledi.

Depremlerde kızının yanı sıra aile fertlerinden de çok kayıp verdiğini ancak evlat acısının bambaşka olduğunu dile getiren Hançer, "Bu acı, hiçbir zaman tarif edilemez. Çünkü çoğu ailemi kaybettim ama bu acısı daha kötüymüş. Hepsini bastırıyor, çok kötü bir şey. Bugün kızımı yalnız bırakmamak için Ankara'dan çıkıp mezarlığa geldik. Acısı günden güne daha da çoğalıyor, hiç eksilmiyor." diye konuştu.

Kızının depreme babaannesinin evinde yakaladığını anlatan Hançer, felaketin ardından Ankara'ya gittiğini ve ardından da bir iş insanın destekleriyle başkentte yeni bir hayat kurmaya çalıştığını vurguladı.

Baba Hançer, Kahramanmaraş'a akşam saatlerinde geldiğini ve hiçbir yere uğramadan direkt mezarlığa geçtiğini anlatarak, "Her ay geliyorum. Mezarlıktan hiç bağımı koparmadım. Çünkü bizim ikinci yerimiz mezarlık." ifadelerini kullandı.

Hançer şunları söyledi:

"Biz de kendiyle beraber öldük işte. Biz de kendiyle beraber öldük yani. Hepsinin acısı farklı ama evladınki başkaymış. Öbürlerini bastırıyormuş yani anne, baba, abi kardeş acısını daha kötü bastırıyormuş. Hiçbir zaman da çıkmadı, çıkmıyor da, hiçbir zaman da çıkmıyor acısı. 2-3 saat çocuğumun elini tutarak bekledim yani o şekilde. Ama bir daha da bırakamadık ki elini"

Hançer, "Babaannesinde kalıyordu işte, gezmeye gittiydi oraya. 2 saatliğine gittiydi, işte gelmedi. Her şeyi yarım kaldı. Her şeyimiz bitti yani, her şeyimiz kayboldu, yok oldu. Fırından çıktık geldik bir ümitle ama ümitlerimizin hepsi yarım kaldı. Geldiğimizde hep enkaz yığınıyla karşılaştık. Belden aşağısı enkazın altındaydı. Ellerinden öptüm, yanaklarından öptüm. İşte ellerine sarıldım, ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık. Anında gitmiş anında. Çok kötüymüş evlat acısı. Yani yüreğimizin başında ateş yanıyor daha da sönmedi, daha da sönmedi yani" dedi.