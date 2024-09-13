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6 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada!
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6 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada!

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024, 15:13 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024, 15:13

Kahramanmaraş’ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen 6 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kahramanmaraş'ta 6 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza merkez Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre H.Ö. yönetimindeki 34 FJN 218 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Doğu Çevre Yolunda karşıda şeride geçerek S.K. yönetimindeki 46 S 0943 plakalı kamyonete çarptı. Bu anlar ise başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta savrulurken, aralarında iki sürücünün de olduğu 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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