55 yaş üzeri için aşılama başladı! Gece yarısı kuyruk oluştu! 55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde aşılamanın 55 yaş üzeri için de başladığını duyurdu. Bakan Koca'nın müjdeli haberi vermesinin ardından Ankara'da vatandaşlar gece yarısı hastanelere akın ederek aşı kuyrukları oluşturdu. 55 yaş üstü aşı randevuları verilmeye başlandı. Randevu almak isteyen vatandaşlar 182 ve MHRS'den aşı randevularını almaya çalışıyor. Ancak 182'den aşı randevusu almaya çalışanlar randevu alamıyor. Peki, 182 aşı randevu neden alınamıyor? MHRS 55 yaş üstü aşı randevu nasıl alınır?

Son dakika haberi.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde aşılamanın 55 yaş üzeri için de başladığını duyurdu.

Bakan Koca'nın müjdeli haberi vermesinin ardından Ankara'da vatandaşlar gece yarısı hastanelere akın ederek aşı kuyrukları oluşturdu.

Ankara'da sırası gelen vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almaya başladı. Akşam saatleri olmasına rağmen vatandaşlar, Ankara'daki hastanelere akın etti. İlerleyen saatlerde ise vatandaşlar tarafından aşı yoğunluğu oluştu.

Aşı olmak için giden vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak hastane dışında hem yoğun trafik hem de uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? MHRS 55 yaş üstü aşı randevusu erişime açıldı. Milyonlarca vatandaş aşı randevusu alarak günleri geldiğinde aşılarını yaptırabiliyor. ALO 182 üzerinden de vatandaşlar aşı randevusu almaya çalışıyor. Peki 182 aşı randevu neden alınamıyor? Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından sonra Türkiye genelinde 55 yaş ve üstü vatandaşlar için koroanvirüs aşılama süreci başlamıştı.

55 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA BAŞLADI

Türkiye genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için uygulanan aşı programında 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan vatandaşlar randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya başladı.

55 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu MHRS ve e-Nabız üzerinden oluşturulabiliyor. Aşı randevusu aynı zamanda telefon ile de alınabiliyor. MHRS Alo 182 hattını arayarak aşı randevularını alabiliyor.

Aşı durumu sorgulamak için aralarda boşluk bırakarak AŞI, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarası son 4 hanesi 2023'e kısa mesaj atılıyor.

55 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU ALMA

182 AŞI RANDEVU NEDEN ALINAMIYOR?

Vatandaşlarımız, ALO 182 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS)'nden şu şekilde randevu alabilirler:

ALO 182 çağrı merkezini arayarak,

https://www.hastanerandevu.gov.tr veya https://www.mhrs.gov.tr web sitesine girerek,

MHRS mobil uygulamasını telefonunuza indirerek randevu talebinde bulunabilirler.