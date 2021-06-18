4. Yargı Paketi Meclis'te! 4 kanunda değişiklik! AK Parti'den flaş açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 4. yargı paketinin bugün TBMM'ye sunulduğunu açıkladı. 27 maddeden oluşan kanun teklifi 4 kanunda değişiklikleri öngörüyor. Boşanmış eşe şiddette de ceza artırılacak. Tutuklamada somut delil şartı aranacak. İhtilaflarında etkin pişmanlık ve uzlaşmanın yolu açılıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'deki basın toplantısında yargı paketinin bugün Meclis'e sunulacağını duyurdu.

Akbaşoğlu yaptığı açıklamada, "İnsan hak ve hürriyetleri bakımından dördüncü yargı paketi değerli milletvekilli arkadaşlarımız yoğun bir çalışma neticesinde nihayete erdirdiler. Bu konuyla ilgili muhalefetle de görüşülmek suretiyle inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu teklifi sunacağız" ifadelerine yer verdi.

Akbaşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Dördüncü yargı paketi ne getiriyor...

Yargı paketiyle toplam 4 kanunda değişiklik yapıyoruz. 27 maddeden müteşekkil bir kanun.

1- İdarenin 60 günde cevap verme süresini 30 güne indiriyoruz.

2- Boşanmış eşe işlenen suçlarda bunun artıcı bir neden olarak, nitelikli hal olarak düzenliyoruz.

3- Bilişim suçlarında hangi maddelerin yetkili olduğuna dair aksaklık olduğu için bulunan yerde mahkemeye sorumluluk veriyoruz.

4- Adalete erişebilirlik konusunda, şüpheliye, mağdura e-posta gibi bildirimleri ilave düzenleme olarak sunuyoruz.

5- İfadesi alınmak amacıyla yakalanan kişilerin mesai saati ve tatil günlerine rastlaması durumunda cumhuriyet savcılığımız ilgili kişiyi serbest bırakabilme emrini verebilecek, hafta sonu nezaret uygulamaları sona erecek.

6- Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi için tutuklamaya yönelik somut delil düzenlemesini de getiriyoruz.

Soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki vergi cezalarında yüzde 50 ve yüzde 75 oranında uzlaşmaya gidilebilecek. Dava yolu saklı kalacak.



Tutuklulukta dikey itiraz usulü getirilecek. Sulh ceza mahkemelerinde adli kontrol ve tutuklama kararlarına itirazlara asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri bakacak.

BOŞANMIŞ EŞ CİNAYETİNDE DE "NİTELİKLİ HAL" HÜKMÜ

Boşanmış eşe karşı işlenen suçlarda da failler, eşe karşı işlenmiş suç gibi ağır cezalara mahkum edilecek. Kasten öldürme ve yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları, boşanmış eşe karşı işlenmişse de "nitelikli hal" kapsamına girecek.

KATALOG SUÇLARA DARALTMA

Tutuklu yargılamayı gerektiren katalog suçların kapsamı daraltılacak. Tutuklamalarda somut delil şartı aranacak. Tutuklama kararı verilirken adli kontrol uygulamasının neden yetersiz kalacağı gerekçeleriyle belirtilecek.

EV HAPSİNDE 1 GÜN, 2 GÜN KABUL EDİLECEK

Yurt dışı ve şehir dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirlerine üst sınır getirilecek. Ev hapsinde geçirilen 1 gün, 2 gün olarak sayılacak. Böylelikle ev hapsinde geçirilen süreler sonuç cezadan düşülecek.

ADLİ KONTROLE DE DENETLEME

Adli kontrol 2 yıl ile sınırlandırılacak. Adli kontrol kararları 4 ayda bir gözden geçirilecek. Beraat kararı verilmişse tespit ve dinlemeye ilişkin kararlar imha edilecek.

İddianamede, suça konu iddialar dışında sanık ile ilgili başka bilgilere yer verilmeyecek. Avukat ile sanığın görüşmesi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek somut olguların varlığı halinde geciktirilebilecek.



Basit yargılamada, 2 yılın altında ceza gerektiren suçlarda tebligat gönderme şartı aranmayacak. Müştekiye çağrı kararı gönderilirken iddianame de gönderilecek.

ADLİYELERDE 7 GÜN 24 SAAT İFADE KOLAYLIĞI

Adalete erişimi hızlandırmak için e posta gibi yöntemlerle de tebligat yapılabilecek. Mağduriyetlerin önüne geçmek için adliyelerde 7 gün 24 saat boyunca ifade alınabilecek.

OTELDE GÖZALTI DÖNEMİ BİTİYOR

Yol çevirmesi ya da otellerde tespit edilen şüphelilere bir defaya mahsus taahhütte bulunma imkanı getirilecek. Bu kişiler geceyi hapiste geçirmeyecek. Belirlenen tarih ve saatte adliyeye giderek ifadelerini verecek.