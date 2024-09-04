Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024, 19:30 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024, 19:30

Ünlü televizyon programı Esra Erol'da, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İki kız kardeş, babalarından harçlık alamadıkları gerekçesiyle bir plan yaptı ve sosyal medyada sahte kadın profili açarak babalarını kandırdı. Bu hesap üzerinden babalarıyla üç yıl boyunca flört eden kızlar, binlerce lira para aldı. Olay, programa damgasını vururken, seyirciler "Pes artık!" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Kendi Kızının Sahte Profiline Aşık Oldu

Olayın merkezinde ise baba Mustafa yer alıyor. Kendi kızının açtığı sahte kadın profiline aşık olan adam, üç yıl boyunca bu hesaba yüklü miktarda para gönderdi. Üstelik bu flört, yalnızca maddi bir kayıptan ibaret değildi. Sahte profile aşık olan Mustafa, bu süreçte eşine ağır hakaretlerde bulunup, sonunda boşanma kararı aldı. Eşini terk eden adam, farkında olmadan kızına olan aşkının peşinden gitmişti.

Üç Yıl Boyunca Para Sızdırdılar

Baba Mustafa, sahte profile hiç yüz yüze gelmeden binlerce lira gönderdi. Kızlarına harçlık vermeyen adam, sahte hesaptaki "aşkı" için parayı adeta gözünü kırpmadan harcadı. Olay, sosyal medyada hızla yayılarak "Dinsizin hakkından imansız gelir" gibi yorumlara neden oldu.

Eşine Ağır Hakaretler Savurdu

Olayın şok edici bir diğer yanı ise Mustafa'nın, bu süreçte eşine karşı takındığı tutumdu. Kızlarının açtığı sahte profile kapılan Mustafa, programda yaptığı itiraflarla herkesi şaşırttı. Kayıtlara göre Mustafa, eşine karşı "Hülya ölsün, gebersin. Çocuklar da umurumda değil" gibi ağır sözler sarf etti. Bu sözler, aile içindeki krizi daha da derinleştirdi.

Anne Her Şeyi Biliyordu

Şaşırtıcı bir şekilde olayın sadece Mustafa'nın kızları ve kendisiyle sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Mustafa'nın eşi Hülya, sahte hesabın kızlarına ait olduğunu en başından beri biliyordu. Ancak bu gerçeği eşine söylemedi. Kızlarının bu planı yapmasına sessiz kalması, izleyicilerde büyük bir şok ve öfke yarattı.