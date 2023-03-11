Anlattıkları inanılır gibi değil! 2983 yılından geldim diyen zaman yolcusu kehanetleriyle peş peşe patlattı. Meğer insanlar ve uzaylılar ilk kez o tarihte dünyaya ayak basacakmış. TikTok'ta 2983'ten geldiğini ve zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kullanıcı söyledikleriyle duyanları şaşkına çevirdi. Gelecekten 3 önemli tarih paylaşan zaman yolcusunun videosu internette kısa sürede viral olmayı başardı.

"2983 YILINDAN GELDİM DEDİ VE..."

TikTok'ta 2983'ten geldiğini ve zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kullanıcı, yeni evrenlerin ve uzaylılarla iletişime geçeceğimiz zamanı açıkladı.

İNSANLAR VE UZAYLILAR İLK KEZ...

Zaman yolcusu uzaylıların geleceği tarihi açıkladı. 2983 yılından olduğunu iddia eden bir TikTok kullanıcısı, kehanetleriyle şaşkına çevirdi. Gelecekten 3 önemli tarih paylaşan zaman yolcusunun videosu binlerce kez izlendi. Zaman yolcusunun iddia ettiği olaylar şöyle:

30 Ocak: İnsanlar dengesiz üç alternatif evren keşfedecekler.

10 Şubat: Bir UFO, beraberinde yeni bir uzaylı türü getirerek 51. Bölge'nin yakınına inecek.

14 Şubat: Meksika'daki 4 lise öğrencisi, Güneş'ten daha önce hiç görülmemiş bilinmeyen yetenekleri alacak!

Sözde zaman yolcusu ayrıca Ukrayna ile savaşın 2026'da sona ereceğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde ise başka bir zaman yolcusu, elinde Üçüncü Dünya Savaşı'nın nasıl olacağına dair görüntüler olduğunu açıklamıştı. TikTok'taki @timevoyagin adlı hesap, yeni bir savaş olacağını söyleyip hasarın çok büyük olacağını ve insanların Dünya'yı terk etmek zorunda kalacaklarını yazdı.Bunun yanı sıra 'gerçek bir zaman gezgini' olduğunu belirterek artık gelecekten fotoğraf paylaşabildiğini açıkladı.

GÖKTEN İNSANLAR DÜŞECEK

Adını Eno Alaric olarak açıklayan ve başka bir zaman gezgini olduğunu iddia eden bir TikTok kullanıcısı, yayınladığı kehanetlerle takipçilerinin merakını uyandırdı. Son olarak 2023 yılında yaşanacağını iddia ettiği olayları paylaşan gizemli kullanıcı, "18 Haziran 2023'te gökten gizemli şekilde 7 insan düşecek. Ancak bölgede uçan hiçbir cisim olmayacak" dedi ve ardından yaşanacak diğer olaylara karşı takipçilerini uyardı.