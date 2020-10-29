29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Antalya'da Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, saatlerin 19.23'ü göstermesiyle başlayan Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlandı. A Haber'in naklen yayınladığı Büyük Cumhuriyet Konseri İstiklal Marşı ile başlarken, birçok önemli esere de yer verildi.