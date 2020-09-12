21 Eylül hangi sınıflar okula gidecek? Haftada kaç gün okul var? Okula gitmek zorunlu mu?

12.09.2020 09:48

21 Eylül hangi sınıflar okula gidecek? Kaçıncı sınıflar okula gidecek? Okulların açılmasıyla ilgili flaş açıklama geldi. Bakan Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre; okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek uyum programının detayları belli oldu. Peki, haftada kaç gün okul var? Okula gitmek zorunlu mu? 21 Eylül hangi sınıflar okula gidecek? Ayrıntıları A Haber Muhabiri Lamia Ayhan aktardı...

21 Eylül hangi sınıflar okula gidecek? Kaçıncı sınıflar okula gidecek? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika duyurusunun ardından yüz yüze eğitimin detayları araştırılmaya başlandı. Çocuklarını okula göndermeye hazırlanan veliler haftada kaç gün okul var sorusuna yanıt arayacak. Okula gitmek zorunlu mu? Bakanlıktan verilen bilgilere göre; 21-25 Eylül tarihleri arasında uyum programı gerçekleştirileceği belirtildi. Peki, 21 Eylül hangi sınıflar okula gidecek?

HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Bakan Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre; okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek.

İhtiyaç duyulması halinde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapacak. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacak.

OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

HAFTADA KAÇ GÜN OKUL VAR?

Uyum haftasından sonraki 28 Eylül – 2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersi haftada 2 gün 3'er ders saati olmak üzere 6 ders saati, Matematik haftada iki gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati, Hayat Bilgisi haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek. Bu dersler ile ilgili olarak yüz yüze işlenemeyen ders saatleri ile ilkokul 1'inci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle verilecek.

MEB OKUL TAKVİMİ

Uzaktan eğitim 31 Ağustos tarihinde başlayacak.

Özel okullar 17 Ağustos tarihinden itibaren uzaktan eğitime başlayabilecek.

18 Eylül'de uzaktan eğitim sona erecek.

21 Eylül tarihinde hazırlık sınıf ve 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacak.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak

Birinci dönem 22 Ocak Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan arasında yapılacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran Cuma günü sona erecek.