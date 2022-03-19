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15 yaşındaki Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşları için istenen ceza belli oldu

15 yaşındaki Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşları için istenen ceza belli oldu
19.03.2022 16:32

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Sultangazi'de arkadaşlarıyla dışarı çıktıktan sonra uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Elif Çakal’ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Çakal’ın arkadaşları olan 4 şüpheli hakkında ‘ihmalle adam öldürmek’ suçlamasıyla 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Soruşturmada tespit edilen görüntülerde Elif Çakal'ı ölümünden önce döven şüphelilerden Senem T. (17) ile Tuana Y. (15) İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi, şüpheliler Gürkan K. (22) ile Ufuk B.'nin (21) ise 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı öğrenildi.

Eski bir maden ocağında cesedi bulunan Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, olay günü arkadaşları tarafından dövüldüğünü gösteren cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıkmıştı.

Elif iki kız arkadaşı tarafından dövülürken bir erkek arkadaşının da olayı kameraya çektiği belirlenmişti.

ELİF'İ SUÇLADILAR
Şüpheliler ifadelerinde, kavgayı Elif Çakal'ın küfür ederek kavgayı başlattığını ileri sürdüler. Kavgayı ayırdıktan sonra Elif'in uçuruma doğru yürümeye başladığını söyleyen şüpheliler, yaklaşık 2 metre aşağıda olan kısma atladığını, tutunduğu taşı bırakmasın diye ikna etmeye çalıştıklarını ileri sürdüler.

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