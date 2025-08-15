15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu! Mezuniyet töreni videosu izle!

15 Temmuz'un simge ismi, FETÖ'cü hainlere karşı canı pahasına direnen Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu.

ÖMER HALİSDEMİR'İN KIZI ELİF NUR HALİSDEMİR'E TEĞMEN RÜTBESİ

Törenle Teğmen rütbesini takan Halisdemir, babasının emaneti olan şanlı Türk bayrağına hizmet etme yemini etti.

MSÜ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Üniversitesi Maltepe (İzmir) Yerleşkemizdeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası'nda gerçekleştirilen 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni'nde, mezun teğmenler arasında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan P.Asb.Kd.Bçvş. Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi."

ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR DARBENİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

15 Temmuz 2016 gecesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren kritik bir hamle yapan Şehit Ömer Halisdemir, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi alnından vurarak FETÖ'cülerin planını bozguna uğrattı.

Bu kahramanlık, Türkiye'nin bağımsızlığına kasteden hainlere karşı milli direnişin sembollerinden oldu. Halisdemir, vatan uğruna toprağa düşerken geride cesaret ve onur mirası bıraktı.

Şimdi ise o miras, kızı Elif Nur'un omuzlarında taşınacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılan genç Teğmen, babasının açtığı yolda milletine hizmet edecek.

ÖMER HALİSDEMİR'İN ŞEHADETİ

Millete tanklarla uçaklarla saldıran FETÖ'cü alçaklar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı da işgal etmek istedi. Ancak karşılarına Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir dikildi.







DARBECİ GENERALİ ALNINDAN VURDU

Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, nöbetçi olan Astsubay Ömer Halisdemir'i arayarak, "Namus senin namusun, namusuna sahip çık, gerekirse şehit ol!" diyerek hain General Semih Terzi'nin öldürülmesi emrini verdi.



Halisdemir de milletin kaderini değiştiren kurşunu sıkarak, komutanlık binasına girmek üzere olan Semih Terzi'yi etkisiz hale getirdi. Daha sonra FETÖ'cü hainlerin açtığı ateş sonrası şehit düştü.







ÖLMEYİNCE TEKRAR ATEŞ ETTİLER

Astsubay Ömer Halisdemir'in vurduğu Terzi, cuntacılar tarafından karargâh binasına taşındı. Ağır yaralı olan Halisdemir de ağaçlık alandan karargâh binası önüne getirildi.



Bu sırada Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli ambulans geldi. Ancak cuntacıların talimatı üzerine Halisdemir'e hiçbir müdahalede bulunulmadı. Aksine 15 kurşuna dayanan Halisdemir'in nabzını kontrol eden cuntacılar ölmediğini anlayınca yerde yatan Halisdemir'e canice ateş etti.

Bunu yapanın ise Üsteğmen Mihrali Atmaca olduğu belirlendi. Bu sırada cuntacılar bekleyen ambulansı da geri gönderdi.



Darbeci askerlerin cuntacı Tuğgeneral Semih Terzi'yi hemen helikopterle GATA'ya götürdüğü ancak şehit Halisdemir'in naaşını öylece karargahın önünde bıraktığı belirlendi. Darbeci general ise GATA'ya gidemeden helikopterde öldü.

Ömer Halisdemir, sadece darbe girişimin seyrini değil, milletin kaderini de değiştirdi.

Darbeci hain Semih Terzi'ye ilk kurşunu sıktığı yere anıtı yapıldı. Adı üniversiteye, okullara, caddelere, sokaklara verildi. Aradan geçen yıllar onu unutturamadı. Adı üniversiteye, okullara, caddelere, sokaklara verildi.



15 Temmuz'dan sonra doğan birçok bebeğin adı Ömer ya da Ömer Halis oldu.