15 Temmuz darbe girişiminin 4.yılı: İhanet ve dirilişi yaşayanlar anlattı!

13.07.2020 13:48

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında acılar hala taze. Kahraman şehitlerimizin yakınları ve 15 Temmuz gazileri her şeyin başladığı noktada A Haber canlı yayınında o geceyi ve yaşadıklarını anlattı. Şehidimiz Fahrettin Yavuz’un abisi Fuat Yavuz, "O gece bu ülke düşseydi İslam alemi düşecekti." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında acılar hala taze. Kahraman şehitlerimizin yakınları ve 15 Temmuz gazileri her şeyin başladığı noktada A Haber canlı yayınında o geceyi ve yaşadıklarını anlattı.

BU KAN HEPİMİZİN KANIYDI KARDEŞ KANIYDI

Gazi Safiye Bayat: 4 yıl geçti üzerinden bizim için hüzün dolu bir güne 2 gün kaldı. Çünkü burada şehitlerimizin kanı döküldü. Bu kan hepimizin kanıydı, kardeş kanıydı. Yaralıya giderken vuruldum ama kendi safımda kendi kardeşlerimle beraber. 15 Temmuz unutulamayacak bir tarih oldu hepimiz için.

YAVRUSUNU GÖRDÜKÇE İÇİMİZ PARÇALANIYOR

Şehidimiz Şükrü Bayrakçı'nın babası Mehmet Bayrakçı: 4 yıl geçti ama biz sanki 400 yıl oldu. Özellikle yavrusu var onu gördükçe içimiz parçalanıyor. 4 yıl dile kolay ama bizim çektiğimiz 400 yıl gibi. Allah bir daha göstermesin. Allah onların belasını versin. 31 yaşında bir oğlum vardı gitti.

KENDİ ELİMLE AMBULANSA KOYDUM...

Şehidimiz Tolga Ecebalın'nın babası Tarkan Ecebalın: Tolga'sız 4 sene geçti. Bizim için zor mu bunu hangi kelimeyle anlatsak kelimeleri bulamıyoruz. Ama şunu biliyoruz bu ülkede Tolga'lar, Mehmet'ler, Ahmet'ler, Ömer Halis'ler bitmez. O gece vatan için bayrak için çıkmıştık hep beraber. Ben de oğlumla beraberdim. Kendi elimle ambulansa koydum morga götürdüm. Evet, o gece biraz uzun oldu ama biz kazandık.

O GECE BU ÜLKE DÜŞSEYDİ İSLAM ALEMİ DÜŞECEKTİ