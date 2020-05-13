14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı! İşte İstanbul ve Ankara'da parklardan çocuk görüntüleri

13.05.2020 12:37

Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkma izni başladı. Öte yandan Psikolog Cansu Güney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde eğitimin de online platforma geçmesiyle gençlerin ve çocukların gündelik hayatlarını evlerine taşıdığını belirterek, "Bir süredir bu yeni hayat şartlarıyla yaşamaya alışan 0-14 yaş grubu için uzun süre sonra sokağa çıkabilecek olmanın da bazı etkileri görülebilir." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp güneşli günün tadını çıkardı. Bisiklet ve patenlerini alan çocuklar sokak ve parklarda bisiklet sürüp paten kayarak eğlendi.



UZMANINDAN BUGÜN SOKAĞA ÇIKACAK 0-14 YAŞ GRUBU İÇİN UYARI

Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında tedbirlerin gevşetilmeye başlatılmasıyla 0-14 yaş grubundaki çocukların bugün ilk kez sokağa çıkabileceklerini hatırlattı.





Sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasıyla bazı zorlanmalar yaşandığını belirten Güney ancak daha sonra çocukların genel olarak bu duruma adapte olduğunu aktardı.



Güney, "Eğitimin online platforma geçmesiyle gençler ve çocuklar gündelik hayatlarının rutinini evlerine taşımış oldular. Bir süredir bu yeni hayat şartlarıyla yaşamaya alışan 0-14 yaş grubu için uzun süre sonra sokağa çıkabilecek olmanın da bazı etkileri görülebilir." diye konuştu.