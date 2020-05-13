Sağlık ordusu canını dişine taktı. Virüse geri adım attırdı. Kısıtlamalar kısmen azaltıldı. AVM'ler açıldı. Binlerce kişi kapıya dayandı. Manzara dün de tekrarlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uyardı: Tedbiri elden bırakmayın.
CORONA İLE MÜCADELE EDEN MERKEZİ SOYDULAR
İstanbul Avcılar'daki Sağlık Merkezi'ne 7. kez hırsız girdi. Ne varsa yine alıp gitti.
Hasta kayıtlarının da çalındığı belirlendi. Doktorlar mecburen işe ara verdi.
ARKALARINA BAKMADAN KAÇTILAR
Sağlık ocağına abone oldular.
BAKKAL MANAV KASAPLAR AÇIK
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması netleşti:
15 MAYIS CUMA: Market, manav ve kasaplar saat 23.00'e kadar açık.
16-17 MAYIS: Fırınlar hariç tüm işyerleri kapalı.
18-19 MAYIS: Market, manav ve kasaplar saat 10-16 arası hizmet verecek.
VİRÜSLE YAŞAYACAĞIZ
Prof. Özlü: Normalleşme eskiye dönüş değil. Önlem lerle yaşamayı öğrenmeliyiz.
400 BİN GİZLİ HASTA
Prof. Ceyhan: Dikkat! Kendisinde virüs bulunduğunu bilmeyen 400 bin kişi aramızda dolaşıyor.
AĞUSTOS'TA NORMALİZ
Yol haritası hazırlandı. Camiler, okullar, otobüs, tren ve uçak seferlerinin Ağustos ayında normale dönmesi planlandı.
SADECE 'AL GÖTÜR'
AVM'lerdeki düzeni belediye ve valilikler denetleyecek. Restoranlar "al götür" veya "paket" servis verebilecek.
OTELLERE ÇEKİDÜZEN
Sağlık Bakanlığı'ndan genelge: Coronalı kişinin kaldığı oda 24 saat boş bırakılıp havalandırılacak.
REMDESIVIR İLE 3 GÜNDE İYİLEŞTİ
Londra'da doktor Geraldine McGroarty, hastadan virüs aldı.
Ödü patladı. Tartışmalı Remdesivir adlı ilacı kullandı. Üç günde iyileşip işe başladı.
İKİNCİ GÜNDE DE AYNI GÖRÜNTÜ
HİC NORMAL DEĞİL
TÜRKİYE, salgın ile mücadelede 'kontrollü sosyal hayat' dönemine girdi. AVM, kuaför ve berberler yeniden hizmete girdi. Vatandaşlar, 'evde kalın' çağrılarını unutup, AVM'lere akın etti. Normalleşmenin ikinci gününde de benzer görüntüler geldi. İçişleri Bakanlığı da AVM'lerle ilgili 81 ilin valiliklerine genelde gönderdi. Buna göre alışveriş merkezlerinin uyması gereken kurallar şöyleydi:
ÜÇ SAAT KURALI
AVM'ler, 10.00-22.00 saatlerinde açık olacak. Herkes maske takacak.
GIRIŞLERDE herkesin ateşi ölçülecek.
MÜŞTERILERIN 3 saatten fazla kalmaması sağlacak.
MÜŞTERI kabini en fazla 10 dakika kullanabilecek.
TUVALETLERDE tek kullanımlık kağıt havlu bulunacak.
TEDBİRLER Valilik tarafından denetlenecek.
Dün İstanbul metrosundaki kalabalık dikkat çekti.
MİNİK SAVAŞÇI
ÜLKEMİZİN en küçük Corona hastalarından 45 günlük Amine Tepe, 8 günlük tedaviyle iyileşti. Yoğun bakımdan çıkan ve maske takılan Amine bebeğe gözü gibi bakan hemşiresi Kardemir Ezidi, "Elimizden geleni yaptık. Ailesine teslim ettiğimiz için bebeğimizin güvende olduğunu düşünüyorum" dedi.
BANK ŞU ÖNLEME
CORONA salgını hayatımıza yeni önlemler kattı. Bursa Keles'te virüs tedbirleri kapsamında banklara sosyal mesafe düzenlemesi yapıldı. Üzerine 'accık ötede otun' yazıldı.
POZİTİF HABER!
DOĞASIYLA büyüleyen Bartın'ın Amasra kenti, salgına geçit vermedi. İlçede, 2 aydır hiç pozitif vaka görülmedi. İlçeye giriş ve çıkışlarının kapatılmasının, bu tabloda etkili olduğu belirtildi.
98 BİN 889 KİŞİ İYİLEŞTİ
Sağlık Bakanlığı, dün 1704 kişiye Kovid-19 tanısı konduğunu, 53 kişinin vefat ettiğini, toplam vaka sayısının 141 bin 475, toplam can kaybının 3 bin 894 olduğunu açıkladı. Bakanlık, 3 bin 109 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 98 bin 889'a çıktığını bildirdi.
ÖLÜ SAYISI 290 BİNİ GEÇTİ
DÜNYA genelinde Corona'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 290 bin 357'ye, vaka sayısı 4 milyon 309 bin 84'e ulaştı. Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 82 bin 471 kişinin yaşamını yitirdiği ABD'de görüldü.
PESKOV DA YAKALANDI
RUSYA Devlet Başkanı Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov'a yapılan Corona testi pozitif çıktı. Peskov, tedavi altına alındı.
UMUTLAR TÜRKİYE'DE
TÜRKİYE, salgınla mücadelede dünyaya şifa dağıttı. Dün Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a TSK'ya ait kargo uçağı ile tıbbi malzemeler yollandı.
507 TÜRK VEFAT ETTİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, COVİD-19 nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini, 400'den fazlasının cenazesinin ülkemize getiril-diğini söyledi.