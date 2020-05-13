





98 BİN 889 KİŞİ İYİLEŞTİ

Sağlık Bakanlığı, dün 1704 kişiye Kovid-19 tanısı konduğunu, 53 kişinin vefat ettiğini, toplam vaka sayısının 141 bin 475, toplam can kaybının 3 bin 894 olduğunu açıkladı. Bakanlık, 3 bin 109 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 98 bin 889'a çıktığını bildirdi.





ÖLÜ SAYISI 290 BİNİ GEÇTİ

DÜNYA genelinde Corona'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 290 bin 357'ye, vaka sayısı 4 milyon 309 bin 84'e ulaştı. Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 82 bin 471 kişinin yaşamını yitirdiği ABD'de görüldü.



PESKOV DA YAKALANDI

RUSYA Devlet Başkanı Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov'a yapılan Corona testi pozitif çıktı. Peskov, tedavi altına alındı.