13 Maddelik Torba Yasa kesinleşti! Kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro... Son dakika açıklandı!

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de torba yasayla ilgili açıklamalarda bulundu. Haziran enflasyon rakamları ve 6 aylık enflasyon oranı belirlenecek. Torba yasa ile en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarılacak. Detaylar ve diğer düzenlemeler için ilerleyen günlerde daha fazla bilgi eklenecek. İşte tüm detaylar...

Meclis bayramdan sonra yoğun bir mesaiye başlayacak.

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emeklilere yapılacak zam, işverene verilecek 500 liralık destek gibi, önemli konular gündemde olacak.

Ve hemen ardından Meclis'e kapsamı çok daha geniş ikinci bir torba yasa gelecek. Torba yasada neler olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İLK PAKETTE NELER VAR?

İki torba yasadan bahsediyoruz. Birincisi temmuzun 5'inden sonra hemen gelmesi gerekiyor çünkü temmuzda maaşlar zamlı olarak ödenecek.

5-6 maddelik bir torba olacak. Orada önce memurların taban maaşının 22 bin TL'ye çıkartılması meselesi olacak.

İkincisi temmuzun 5'inde enflasyon belli olduktan sonra emekliye ve memura verilecek refah payı ile ilgili bir düzenleme olacak.

Üçüncüsü 500 TL'lik asgari ücret desteği olacak.

Dördüncüsü de SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 7.500 TL ve üzerinde alanlara kademeli bir artış bunun içinde olacak.

Beşincisini de ekleyebiliriz SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine taban maaş artışı olabilir burada. Benim de tahminim 7.500 TL'nin 10 bin TL'ye çıkartılması şeklinde.

Dolayısıyla onun altında alanlar seyyanen bir artışla oraya tamamlanacak. Ama burada önemli olan beklentileri büyüten bir refah payı var.

O tabii temmuzun 5'inde açıklanacak enflasyona göre şekillenecek. Az çok tahmin edebiliyoruz. 15,26 çıktı 5 aylık enflasyon 6 aylık enflasyonun da 19,20 çıkmasını bekliyoruz.

O tabii temmuzun 5'inde açıklanacak enflasyona göre şekillenecek. Az çok tahmin edebiliyoruz. 15,26 çıktı 5 aylık enflasyon 6 aylık enflasyonun da 19,20 çıkmasını bekliyoruz.

Dolayısıyla bunun üzerine 10-15 puanlık bir refah payı bekliyorum.Emeklilerin ve memurların maaş artışının yüzde 30-35 arasında bir yerde olmasını bekliyorum refah payı ile birlikte.

Ama bu taban maaşlara yapılacak artış yüzde 50'leri 80'leri bulacak memur taban maaşına artış.

Orada şunu soruyor herkes o da biraz kafa karıştırıyor. 11.848 TL en düşük memur maaşı bunun 22 bin TL'ye çıkması demek aşağı yukarı yüzde 90 artış demek.

Bütün memurlara yüzde 90 mu artış yapılacak? Cevap şu hayır. Taban maaşa yapılacak ondan sonraki üstündeki maaşlar enflasyon farkı toplu sözleşme artışı ve refah payı alacak. Dolayısıyla burada sadece taban maaş artışı yapılmış olacak.

İKİNCİ PAKETTE NELER VAR?

İkinci paket önemli. Daha geniş ekonominin diğer alanlarıyla ilgili yine seçim beyannamesinde yer al o müjdelerle ilgili müjdeler olacak.

Aile gençlik bankası kurulacak. Birçok şeyin de kaynağını oluşturacak.

Ev kadınlarının sosyal güvencesi primlerinin desteklenmesi, annelere yıpranmayla birlikte biraz erken emeklilik kademeli bir yaş düşüşü gelecek.

Taşerona kadro var. 3600 ek gösterge meselesi var. Birinci dereceye çıkacak memurların 3600 göstergeye otomatik olarak geçmeleri yer alacak.

SSK, BAĞ-KUR prim eşitliği söz konusu. 5 yıllık bir erken emeklilik söz konusu. Evlilik kredisi söz konusu."