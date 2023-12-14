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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023, 11:34 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023, 11:40

🚨 Son Dakika MİT: Sebahat Ormanlı öldürüldü! ▶️

Son dakika haberi! MİT, yeşil kategoride aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

MİT, Türkiye'deki büyük şehirlerde kundaklama eylemleri yapılması amacıyla çalışma yürüten teröristi, intikal halindeyken etkisiz hale getirdi.

Kadın Gençlik Topluluğu (KJCK)'nun 18 üyesinden biri olan sözde sorumlulardan Sebahat Ormanlı'nın Kuzey Irak'ta faaliyet gösterdiği tespit edildi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE EYLEM TALİMATI VERİYORDU

Mizgin Guyi kod adlı Sebahat Ormanlı, Türkiye'de orman yangınları çıkarılması ile şehirlerde kundaklama faaliyetleri yürütülmesi amacıyla Kadın Gençlik Topluluğu üyelerine talimatlar veriyordu.

MİT tarafından, "Terör Arananlar Listesi"nde Yeşil Kategori'de yer alan Sebahat Ormanlı'nın, etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı.

MİZGİN GUYİ KOD SEBAHAT ORMANLI KİMDİR?

Mizgin Guyi kod Sebahat Ormanlı 2011 yılında Şırnak Silopi'de PKK/KCK Gençlik Yapılanması sözcülüğü yaptı. 2012 yılında ise örgütün kırsal kadrolara katıldı.

Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra örgütün sözde cezaevi soruşturma komisyonlarında faaliyet yürüten Ormanlı Suriye'ye geçerek örgütün sözde kadın gençlik yapılanması sorumlusu oldu.

Mizgin Guyi kod Sebahat Ormanlı 2022 yılından itibaren Irak/Süleymaniye'de PKK/KCK Kadın Gençlik (KJCK) Üst Yapılanmasında sözde sorumlu olarak faaliyet yürüttü.

Türkiye'deki büyük şehirlere yönelik kundaklama eylemlerini organize eden Ormanlı'nın yeri MİT tarafından tespit edilerek Mart 2023'te SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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