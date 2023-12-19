Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde Pazar günü saat 15.30'da 7 kişilik grup içinde bulunan B.G., ile Utku A.,(18) 'kız meselesi' yüzünden tartışmaya başlamıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Utku A., arkadaşı olan B.G.'ye tokat atmıştı. Bunun üzerine B.G., yanındaki silahla Utku A. ve Ali N.'yi kovalayarak ateş etmeye başladı ve olayda Ali N. ve Utku A., yaralanmıştı. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen B.G polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilmişti. Olay anın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, tokat atması ve kavga anı görülüyor. Görüntünün devamında Bir süre sonra şüpheli şahıs ateş açarak kaçıyor.