PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023, 18:11 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023, 18:31

🚨 Küçükçekmece'de llselilerin kız meselesi kavga anı kamerada! Tokatı yedi, silahıyla kurşun yağdırdı! ▶️ (Olay Anından Yeni Görüntü)

İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kız meselesi yüzünden çıkan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yayınlanan görüntülerde, kavga anının detayları ve silahla ateş eden şüphelinin kaçışı net bir şekilde görülüyor. İşte şüphelinin ateş edip kaçtığı anlar.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde Pazar günü saat 15.30'da 7 kişilik grup içinde bulunan B.G., ile Utku A.,(18) 'kız meselesi' yüzünden tartışmaya başlamıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Utku A., arkadaşı olan B.G.'ye tokat atmıştı. Bunun üzerine B.G., yanındaki silahla Utku A. ve Ali N.'yi kovalayarak ateş etmeye başladı ve olayda Ali N. ve Utku A., yaralanmıştı. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen B.G polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilmişti. Olay anın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, tokat atması ve kavga anı görülüyor. Görüntünün devamında Bir süre sonra şüpheli şahıs ateş açarak kaçıyor.

SIRADAKİ VİDEO
🚨 Küçükçekmece'de Şok Olay: Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş Silahlı Saldırı! ▶️ (Olay Yeri Görüntüsü)
19.12.2023Salı
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'Kervan' mesajı! "İmamoğlu'nun eli İYİ Parti'de"
19.12.2023Salı
Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'i hedef aldı: ''Bazı arkadaşlar haddini aşıyor''
19.12.2023Salı
🔥 Meral Akşener Uşak'ta CHP'ye savaş açtı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a: ''Korkaklar''🚨
19.12.2023Salı
🔥 Meral Akşener'den CHP'ye Sert Tepki: ''Bu Bir Savaş İlanıysa, Kabulümdür!'' 🚨
19.12.2023Salı
Bunlar da Var
MÜGE ANLI İZLE 🕵️ Atv Canlı Yayın 📺 19 Aralık 2023 Müge Anlı canlı izle bugünkü program 🔍 Youtube tek parça izle 👉 ATV Canlı TV 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 19 Aralık 2023
19.12.2023Salı
🚨 Müge Anlı’ya Doğum Gününde Acı Haber: Ezel Bayraktar’ın Yengesi Hayatını Kaybetti 😢 ▶️ 02:20
🚨 Müge Anlı'ya Doğum Gününde Acı Haber 😢
19.12.2023Salı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş değerlendirdi! Gram altında şu an alış dönemi mi, satış dönemi mi? Altın yükselecek mi, düşecek mi? 37:59
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten önemli değerlendirme
19.12.2023Salı
İbrahim Özkan, İmamoğlu’nun 2028 planlarını ağzından kaçırdı 00:35
İbrahim Özkan, İmamoğlu'nun 2028 planlarını ağzından kaçırdı
19.12.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA