Kars'ta etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kars-Ardahan karayolu Kiziroğlu köyü mevkiinde tipi yolu ulaşıma kapadı. Ulaşıma kapalı olan yolda Karayolları ekipleri çalışma yapıyor. Tipinin etkili olduğu Kars-Susuz-Ardahan karayolu Susuz ilçesi çıkışında trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı. Kapatılan yolda çok sayıda tır, midibüs ve araçlar bekletiliyor. Bazı araçlar ise trafik ekiplerinin uyarısıyla birlikte Kars'a geri dönüyor. Susuz'da bekletilen araçların sürücü ve yolcuları taziye evinde misafir ediliyor. Yolculara sıcak çay ikramı yapılıyor.

Ardahan'a gitmek için yola çıktıklarını ancak tipiden dolayı yolda kaldıklarını ifade eden Hıdır Akbulut, "Ardahan'a gidiyorduk ama gidemedik. Yaklaşık 3-4 saattir yoldayız. Daha ne kadar süreceği belli değil. Şuan da Susuz taziye evinde bekliyoruz" dedi.

Yolcularını Ardahan'a götüremediklerini belirten Tüncer Vargün, "Hava limanından Ardahan'a gidecektik. Şuan Susuz'da bekliyoruz, tipiden dolayı yol vermiyorlar" diye konuştu.

Öte yandan, bölgede tipi etkisini sürdürüyor. 56 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolcular ve sürücülerin Susuz'da bekleyişleri devam ediyor. Yol tamamen ulaşıma açılınca araçların geçişine izin verilecek.