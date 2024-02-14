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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024, 15:32 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024, 17:47

🚨 Erzincan Altın Madeni Heyelan Anı İzle! (En net görüntü) 🚨

Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler Maden Sahası'nda bulunan altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Felaket anına dair yeni görüntü ortaya çıktı. Hafriyat kamyonunun kamerasına yansıyan dehşet verici görüntüler olayın vehametini gözler önüne serdi. İşte maden faciası anına dair YENİ VE EN NET GÖRÜNTÜ...

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hafriyat kamyonlarından birinin toprak altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak kayması yaşandı. Tonlarca toprak büyük bir alana yayılırken o esnada olay yerinde bulunan 9 işçi kayan toprağın altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 827 personelin kayıp işçileri arama çalışmaları sürerken toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hafriyat kamyonlarının toprağın altında son anda kurtulması yer aldı.

SIRADAKİ VİDEO
(YENİ GÖRÜNTÜ) Erzincan altın madeninde toprak kayması! EN NET GÖRÜNTÜ!
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